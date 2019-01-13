"Сошли с ума": эксперты оценили курс об угрозе России в американском вузе

Курс о гибридной угрозе России, который собираются читать в американском Джорджтаунском университете, может вызвать у студентов ненависть к России, считает профессор кафедры внешнеполитической деятельности РФ факультета национальной безопасности РАНХиГС Сергей Фокин.

По его мнению, США "сошли с ума", над ними смеется весь мир. "Здесь удивляться нечему: они чувствуют, что теряют позиции в мире — китайцы семимильными шагами идут на опережение, мы в военной области опережаем — и не знают, что им делать", — цитирует высказывает Фокина РИА Новости.

Со своей стороны, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин высказал мнение о том, что новый курс, который называется "Российская гибридная война", является очередным примером давления на умы молодых американцев.

Он напомнил, что Джорджтаунский университет — это действительно очень престижный вуз, и существует он на гранты от разных министерств и ведомств, в том числе Пентагона, госдепартамента и ЦРУ. По мнению профессора, преподаватели, которые будут читать новый курс, будут "зондировать" своих студентов.

"Понятно, что это очередное давление на умы молодых американцев в университетах, которое проплачено большими "друзьями" России", — сказал Домрин.