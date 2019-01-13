Екатерина Юрлова-Перхт: я мечтала финишировать с флагом

На проходящем в немецком Оберхофе четвертом этапе Кубка мира по биатлону, блестящей победы добились российские биатлонистки. Женская сборная нашей страны, за которую выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, выиграла эстафету.

Наши девушки выиграли эстафету впервые с 2012 года. Россиянки затратили всего 8 дополнительных патронов. Завершавшую эстафету Екатерина Юрлова-Перхт пришла на финиш с российским флагом в руках.

"Это была моя мечта — финишировать с флагом. Безумно рада за команду. Девчонки отработали феноменально. Всем огромное спасибо за поддержку", — сказала Юрлова-Перхт в эфире канала "Матч ТВ".