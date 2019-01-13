Появилось фото самолета чешской авиакомпании, выкатившегося с полосы в Шереметьево

Днем в воскресенье, 13 января, самолет Boeing 737-900 чешской авиакомпании Travel Service выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево.

По предварительной информации, инцидент произошел в тот момент, когда воздушное судно совершало руление перед взлетом для совершения рейса Москва – Прага.

В момент инцидента на борту самолета находилось 35 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах.