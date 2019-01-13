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13 января 201920:14 Салима Зариф

Священник поведал подробности крещения Владимира Путина

7 января православный мир отметил один из самых главных и любимых праздников — Рождество Христово. Это день рождения Иисуса Христа, посланного Богом на Землю для спасения рода человеческого. Как день рождения Спасителя встретили православные россияне?

Главная рождественская служба совершается Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Храме Христа Спасителя. Открываются Святые врата, и духовенство выходит из алтаря на середину храма. Одновременно всенощное бдение начинается в 30 тысячах приходов Русской Православной Церкви по всему миру.

В Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе, том самом, где был крещен в тайне от отца, встречает светлый праздник президент. Владимир Путин встает рядом с воспитанницами воскресной школы. Одна совсем юная девочка — зовут ее Катя — все время оборачивается. Видно, что ребенок устал, — президент просит принести для нее стул.

Это один из старейших храмов города, впрочем, не главный. Иконы, принесенные в разные годы прихожанами, своды, закопченные от свечей. В Спасо-Преображенском не ощущается величие Исаакия или Казанского, статность Смольного или Петропавловского, зато чувствуется огромная духовная сила — место это намоленное множеством поколений. Собор никогда не закрывался: ни во время гонений на Церковь, ни в годы блокады.

 

Спасо-Преображенский собор отличает необычная ограда, созданная по проекту архитектора Василия Стасова. Она состоит из трофейных орудий турок, вывезенных из различных крепостей: Измаила, Варны и других. На пушках до сих пор можно рассмотреть полученные при создании имена, например, "Гнев аллаха", "Священный полумесяц", "Гром извергающий". По остроумному замыслу Стасова, орудия перевернуты дулами вниз и закованы в цепи.

Находится собор недалеко от Баскова переулка, где жила семья Путиных. Будущего президента, когда был ему месяц от роду, принесла сюда мама. Нынешнему настоятелю отцу Николаю глава государства пересказал некоторые подробности свершившего здесь таинства.

"Это был день архистратига Михаила, и священник предлагал назвать меня Михаилом, но мама сказала: "Нет, мы уже имя выбрали — Владимир". Тогда — сказал священник — будет князь Владимир. И указал маме Владимира Владимировича на образ князя Владимира", — рассказал протоиерей Николай Брындин.

Но этот лик появился в храме лишь недавно, возможно, священник указывал на другой образ – "Собор всех святых", эта старинная икона в храме уже много десятилетий. Больше ясности в вопросе, кто был тот священник. Это, конечно, удивительно, но крестил Путина, вероятно, отец Патриарха Кирилла священник Михаил Гундяев. В 1952 году он служил в Спасо-Преображенском соборе.

Считается, что в Рождество Церковь вводит прихожан в особую реальность, делает их духовными свидетелями событий, произошедших более двух тысяч лет назад. Перед мысленным взором верующих Бог снова рождается в человеческом облике. В первый день Рождества Патриарх говорит о любви.

"Любовь присуща человеческой природе. Бог вложил этот великий дар в нашу природу. И каждый человек в какой-то момент своей жизни испытывает это чувство. Вот другой разговор, как он это чувство реализует. Это чувство можно эксплуатировать беспорядочным сексом. И тогда любовь разрушается. Человек перестает быть способным любить другого. Нам говорят, почему такое большое количество разводов? Да потому, что беспутно человек живет. Меняет партнеров. Любовь куда-то уходит, совсем на дальний план. А в первую очередь — похоть, стремление удовлетворять свои физиологические потребности. Такой образ жизни несовместим с тем, что мы называем любовью", — уверен Патриарх Кирилл.

В Крыму погода на Рождество выдалась морозной, но, несмотря на ветер и град, верующие все шли и шли в херсонесский храм — русский Вифлеем. Здесь по преданию был крещен князь Владимир.

На другом краю огромной страны, в Преображенском кафедральном соборе, богослужение совершалось церковнославянском и якутском языках. А рядом с храмом изо льда построен Святой вертеп, символизирующий пещеру, где родился Спаситель.

Праздновать Рождество православные будут до праздника Крещения, эти дни называют святками.

В Петербурге, на стрелке Васильевского острова, — пышные гулянья с фейерверками, танцами — с огнем и лазерными проекциями. В Москве бесплатно работают карусели. В Парке Горького читают сказки Пушкина, на Поклонной горе катают на собачьих упряжках. А еще в святки люди призываются "святить", освящать праздник добрыми делами.

Текст: "Вести недели"

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