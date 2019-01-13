Претензии к российскому ТВ: Пушков ответил белорусской оппозиции

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв белорусской оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" ограничить трансляции российских телеканалов.

Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межнациональную вражду" к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2019 г.

Он предположил, что кому-то хотелось бы оторвать страну от России и толкнуть ее на путь Украины.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии испугались влияния российских каналов. БНФ в рамках объявленного им года белорусского языка потребовал от жителей страны изучать белорусский язык и использовать его постоянно. Предпринимателем оппозиционеры также рекомендовали делать рекламу на белорусском языке. БНФ считает, что власти Белоруссии обязаны сократить вещание российских каналов.