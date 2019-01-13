Иуд наградили украинскими орденами

Президент Украины Петр Порошенко вручил награды бывшим митрополитам Украинской православной церкви. Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко), которые поддержали религиозный раскол в стране и перешли в неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ), наградили орденами Ярослава Мудрого IV и V степени, сообщается на сайте украинского государства. Вручая награды, Порошенко отметил, что они заслужены вкладом бывших митрополитов "в утверждение духовности" и "за "развитие ПЦУ".

Митрополиты канонической церкви Симеон и Александр стали считаться раскольниками после того как приняли участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря 2018 года, несмотря на запрет. Их имена были исключены из диптиха канонических епископов Украины. В Московском патриархате их поступок сравнили с предательством Иуды.

Так называемый объединительный собор неканонических Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви прошел в Киеве под руководством представителей Константинопольского патриарха и при участии Порошенко. Из 97 архиереев канонической Украинской православной церкви к раскольникам примкнули только двое — митрополиты Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко). Позднее оба решением Синода УПЦ были лишены сана и отстранены от управления епархиями.

Ранее Порошенко уже присваивал высокие госнаграды религиозным деятелям, которые открыто выступили в поддержку церковного раскола. Наиболее резонансным стало присвоение бывшему главе Киевского патриархата Филарету (Денисенко) звания Героя Украины.

Новая церковная структура — Православная церковь Украины — получила статус автокефальной церкви в составе Константинопольского патриархата. Ее возглавил священник Киевского патриархата Епифаний (Думенко). Позже Киевский патриархат и УАПЦ заявили о своем самороспуске.