Российские лыжники стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира

В немецком Дрездене проходит шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В заключительном виде программы командном спринте сборная России, за которую выступали Артем Мальцев и Глеб Ретивых, заняла третье место.

Победу одержали норвежцы Эрик Вальнес / Синдре Скар. На втором месте также норвежцы Пал Голдберг / Эйрик Брандсдал. Артем и Глеб отстали от победителей на 0,8 секунды.

У женщин победили шведки Стина Нильссон / Майя Дальквист. На втором месте их соотечественницы Ида Ингемарсдоттер, Йонна Сундлинг. Бронза у норвежского дуэта Мари Эйде, Майкен Касперсен Фалла. Россиянки Татьяна Алешина и Наталья Матвеева заняли десятое место.