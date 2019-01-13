Москва удивлена нежеланием Токио проводить совместный брифинг

Токио не пожелал проводить совместную конференцию по итогам переговоров 14 января в Москве, МИД РФ удивлен этим обстоятельством, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1"​​​.

Также Захарова обратила внимание на противоречивое поведение коллег. При том, что перед переговорами нагнетается нервозная обстановка, у них нет желания провести брифинг.

14 января состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителем МИД Японии Таро Коно. На повестке – безоговорочное признание Токио итогов Второй мировой войны и суверенитета РФ над Южными Курилами, передает РИА Новости.