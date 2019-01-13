Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников

Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.

Она напомнила, что двустороннее военно-техническое сотрудничество является прерогативой суверенных государств. Сейчас Украина переживает, по сути, гражданскую войну. Однако, по словам Захаровой данный внутренний кризис имеет "международное измерение" — посредниками в его урегулировании выступают ряд стран и международных организаций. А все они настаивают на исключительно мирном способе его разрешения, заявила представитель российского МИД в воскресенье в интервью газете "Коммерсант".

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в субботу, 12 января, что концерн "Укроборонпром" подписал контракт о покупке 12 ударных турецких дронов Bayraktar TB2 для украинской армии.

Беспилотники Bayraktar TB2 способны находиться в автономном полете в течение 24 часов и нести управляемый ракетный заряд.