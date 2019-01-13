Качанова и Фаткулина стали призерами чемпионата Европы по конькобежному спорту

В итальянском Коллалбо продолжается чемпионат Европы по конькобежному спорту. Разыграны награды в спринтерском многоборье у женщин. Дарья Качанова и Ольга Фаткулина заняли второе и третье место.

Дарья выиграла забег на 1 000 метров, что принесло ей серебряную награду в многоборье. Качанова набрала в сумме 151,870. Третий результат 152,430и бронзовая награда у Ольги Фаткулиной. Ирина Кузнецова заняла седьмое место. Победу одержала австрийская спортсменка Ванесса Херцог с суммой 151,445 балла.

У мужчин победу одержал голландец Кай Фербай. Второе и третье места у норвежцев Хаварда Лорентцена и Хенрика Рюкка. Артем Кузнецов занял четвертое место, а Алексей Есин – седьмое. Наши сильнейшие спринтеры Павел Кулижников и Денис Юсков в чемпионате не участвовали.