Навальный попытался хайпануть на магнитогорской трагедии

Взрыв газа в Магнитогорске 31 декабря потряс всю страну. Спустя дни оказалось, что погибших — 39 человек. Но уже в первые часы после трагедии в Магнитогорск прилетел Путин — провел заседание оперативного штаба и навестил пострадавших в горбольнице.

Да и вся страна, россияне в этой ситуации проявили исключительную теплоту и отзывчивость. В штаб стекались пожертвования, еда, теплые вещи, зарядные устройства, вода и предложения приютить у себя пострадавшие семьи.

Правда, нашлись и те, кто из трагедии в Магнитогорске решил извлечь выгоду или попиариться, распуская фейковые слухи. Вот уже в 12 часов дня 1 января Znak.com публикует твит: "В доме найден гексоген". Вранье! Никакого гексогена или любой другой взрывчатки на обломках найдено не было. Ни тогда, ни сейчас. Зачем этот вброс, и кого он делает счастливым?

Не избежал искушения хайпануть на чужом горе и уколоть власть блогер Навальный. Недовольный разоблачениями фейков, он пишет: "ФСБ борется с террористами или теми, кто мешают врать про "взрыв газа". Позже Навальный, поджав хвост, свой твит удаляет, но чирикнуть все же успел. В унисон с украинским пранкером Евгением Вольновым (настоящее имя — Никита Кувиков). Помните, это тот самый, кто вбрасывал фейки о трех сотнях погибших в ходе пожара в "Зимней вишне" и переполненных моргах. А сейчас подонок Кувиков на своем Youtube-канале устроил сбор средств якобы для пострадавших, обзванивал жителей Магнитогорска, запугивая новыми взрывами и требовал от сотрудника горячей линии ФСБ сообщить "расписание взрывов".

Понятно, что на Украине, где в разгаре президентская избирательная кампания, градус ненависти к России зашкаливает. Людей с больным воображением там сейчас много. Не брезгуют фейками и крупные информационные ресурсы.

Сплошь – вранье! Доказано: в доме — взрыв бытового газа. Оперативно сработало следствие. Спасибо. Исключительно действовали спасатели. Спасибо. Простые люди помогали — спасибо. А фейки — хорошая прививка на будущее, когда, не дай Бог, что-то случится, будем знать, чего ждать в Сети, кому верить, а кому — нет.

А еще спасибо российским спецслужбам за спокойный от терактов 2018 год. И это в условиях, когда в 11 городах чемпионат мира по футболу, а болельщики и все под видом болельщиков хлынули в Россию без виз и с бесплатным передвижением на поездах. Теракты, конечно же, готовились, но были тихо предотвращены. Спасибо!