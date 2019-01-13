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13 января 201916:47

КХЛ. "Сибирь" прервала победную серию "Салавата Юлаева"

hksibir.ru

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. В Новосибирске "Сибирь" принимала "Салават Юлаев" и победила с результатом 4:2. "Барсы" в серии буллитов взял верх над "Сочи" 3:2.

"Сибирь" перед этим потерпела четыре поражения, "Салават ", напротив, выиграл три встречи. Уже на 4 минуте гости вели 1:0 после броска Линуса Умарка, но прошло четыре минуты и Никита Шашков восстановил равновесие. В начале третьего периода Жильбер Брюли вывел "Сибирь" вперед, но гости ответили голом Владимир Жаркова = 2:2. Но последнее слово оказалось за хозяевами. Егор Миловзоров реализовал буллит, а Максим Казаков поразил пустые ворота. Победа "Сибири" 4:2, после которой у нее стало 38 очков. Сибиряки занимают десятое место в Восточной конференции. У "Салавата Юлаева" 60 очков и шестая позиция.

В Астане, где играли "Барыс" и "Сочи" дело дошло до буллитов. Основное время завершилось вничью 2:2. У хозяев отличились Кевин Даллман и Андре Петерссон, в составе "Сочи" шайбы забросили Денис Мосалев и Роберт Росен. Дополнительный период не принес успеха ни одной из сторон. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Барыса". Клуб из Казахстана набрл 65 очков и идет пятым на Востоке. У "Сочи" 50 очков и 8 место на Западе.

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