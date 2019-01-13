Здоровье Вани Фокина: восстановлена функция почек, все меньше опасений за ножку

Счастливое спасение в Магнитогорске. Как после взрыва газа в жилом доме и 35 часов на морозе живым из-под обломков достали маленького Ваню.

Это был первый Ванин Новый год и второй день рождения. У реанимационной кроватки — двое крепких мужчин. Замерли, пока мама кормила Ванечку, а потом решились на настоящее мужское рукопожатие.

Встреча, которая больше, чем жизнь. К мальчику спасатели пробивались 35 часов на 30-градусном морозе. А он не сдавался.

"Он плакал и звал до последнего. Когда увидел взгляд, успокоился, перестал плакать и расслабился — помощь рядом. И смотрел такими глазами — вытащите меня быстрее! Я думаю, его взгляд на всю жизнь мне запомнится", — рассказал Петр Гриценко, начальник Управления первоочередных аварийно-спасательных работ центра "Лидер" МЧС России.

Петр Гриценко — подполковник и вообще-то начальник, но всегда на передовой. Позади операции на Саяно-Шушенской ГЭС, работы на месте крушения "Булгарии", авиакатастрофы...

Анатолий Чумичев — врач, тот самый, который с малышом на руках бежал до машины скорой помощи. Как спасали Ваню, они помнят поминутно.

Родные Ваню узнали по носочкам. Пошли вторые сутки молитв и угасающей надежды. Его папа Евгений Фокин все это время был рядом — просто взял в гараже спецовку и пошел к своему дому. Помогать.

В кроватке в ночь на 31 декабря малыш и спал. Папа был на работе, мама перебралась на диван, к старшему сыну Диме — он никак не мог уснуть.

Семья остается в Магнитогорске. Ваня с мамой — в Москве. Телефон Ольги Фокиной полон слов поддержки и предложений помощи.

Ваня уже сам ест, общается с мамой. Восстановлена функция почек, и все меньше опасений за правую ножку. Путь к выздоровлению скорым не будет, но самое страшное — говорят врачи — позади.

"Каждый день — положительный шаг вперед, и мы этому радуемся. Раз уж к нам Бог повернулся и сохранил этому ребенку жизнь, мы должны были отработать полностью, все что мы могли, сделать", — заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ване в клинику доктора Рошаля приносят подарки неравнодушные люди. Плюшевую собаку в форме МЧС оставили его ангелы-хранители — они не просто верят в чудо, но даже могут его сотворить собственными руками.

"Настоящий сибиряк!" — сказали про Ваню настоящие мужчины и полушутя уже записали малыша в свои ряды.

Спасатели и спасители обещали прийти снова — приехать на выписку. Непременно всем отрядом, если, конечно, где-то, не дай Бог, не случится новая беда, — тогда еще кому-то понадобится их помощь.