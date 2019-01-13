Школьник ударом в голову отправил учительницу в больницу

После драки школьников сызранская учительница была госпитализирована.

Инцидент произошел 10 января, когда после каникул в школах возобновились занятия. В Сызрани (Самарская область) на одной из перемен два 15-летних ученика поссорились, началась драка. Учительница попыталась разнять драчунов, но получила удар по голове.