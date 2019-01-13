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Дело экс-министра финансов Подмосковья 46 минут назад
Размах кузнецовских афер шокировал французский суд
3 января на родину из Франции экстрадировали экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. В России его обвиняют в хищении 14 миллиардов рублей. Кузнецов оставил должность в правительстве Подмосковья летом 2008-го, а уже спустя месяц против него возбудили уголовное дело. Чиновник-миллиардер сначала спешно перебрался в Америку — к своей жене Жанне Буллок. Следующие пять лет вел роскошную жизнь в Европе. Все эти годы "Вести недели" следили за приключениями беглого чиновника. Что ждет Кузнецова в России?
Постаревший, исхудавший экстрадированный Кузнецов первым делом отказался отвечать на любые вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. В бегах он был куда разговорчивее. "Жизнь эмигранта нелегка. Прежде всего потому, что теряешь свою среду обитания", — говорил бывший министр финансов Московской области.
Запись 2011 года. Уже будучи по запросу России в международном розыске, Кузнецов спокойно беседует с нами в Париже. Его властная супруга Жанна Буллок тогда запретила себя снимать, но постоянно присутствовала за кадром, поощряя любимого фразами типа "тебя не спрашивают", "не тупи" и "замолкни, дурень".
- Получается, что вы были прикрытием бизнеса своей жены?
- Безусловно, чтобы вести такой крупный бизнес, один из крупнейших бизнесов в Московской области, нужна административная поддержка, — отмечал Кузнецов.
Схема, точнее одна из схем, была такова. Будучи министром финансов и первым замом губернатора Подмосковья, Кузнецов без конкурса отдавал стройфирме своей жены все главные стройки региона. Бассейны и поликлиники, концертные залы и санно-бобслейные трассы — все это строилось Жанной Буллок — с многократным раздуванием смет и хищением до 90% средств. Причем средств заемных, поскольку своих у как бы растущей экономики Подмосковья тогда не было.
- Весь этот рост — это была просто жизнь в долг?
- В большей степени да, — сказал Кузнецов.
- То есть просто набрали долгов и ничего не отдали?
- Насколько я знаю, за счет сокращения расходов, которое можно провести в Московской области, расходов на содержание разных структур. Можно эти деньги вернуть.
После бегства Кузнецова и Буллок 98% областного бюджета составляли ничем не обеспеченные банковские кредиты. Для их оплаты в 2009-2010 годах пришлось сократить 30% больничных коек, до половины фельдшерско-акушерских пунктов, под корень оптимизировать расходы на инвалидов и сирот. Дабы не допустить окончательного банкротства Подмосковья, федеральный бюджет был вынужден безвозвратно влить в регион полтора миллиарда долларов.
- Под всеми бумагами, когда вы набирали долги, сколько подписей?
- Около 15 подписей. Все зампреды и все министры знали об этих кредитах, — рассказал бывший чиновник.
- Они еще миллионеры или уже миллиардеры?
- Не знаю, но это достаточно цивилизованная жизнь.
Обыск в элитном московском пентхаусе, принадлежащем бывшему заму Кузнецова Валерию Носову. У скромного госслужащего с зарплатой в 50 тысяч рублей на стенах висели полотна Айвазовского, Киселева, Коровина. Вот "Крестьянка" Малявина, купленная на аукционе Christie's за 300 тысяч долларов. А это Клод Моне с аукциона Sotheby's, около миллиона долларов. Не успевший бежать вместе с шефом Носов получил 14 лет строгача. Конфискованные у него полотна переданы в Сергиево-Посадский художественный музей, где стали жемчужиной экспозиции, а его роскошный пентхаус на улице Косыгина готовится к продаже в пользу государства.
"Эта квартира — более 420 квадратных метров. Ванная комната, коридор, гостиная, кинозал, спальня. За это имущество мы планируем выручить не меньше 300 миллионов рублей. Оценка уже проведена. Это первоначальная цена продажи", — подчеркнул Алексей Вьюрков, первый заместитель министра Министерства имущественных отношений Московской области.
Кстати, этот Носов — единственный госчиновник, посаженный по общим с Кузнецовым делам.
- А как так получилось, что сметы, когда строились многие социальные объекты в Московской области, завышены в 5-6 раз? А вы их подписывали?
- Я работаю главой, вы зачем мне задаете какие-то вопросы? – возмущен Евгений Серегин, бывший мэр Лыткарино, экс-министр строительства Московской области.
- В бытность министром строительства.
- Ну, и что? Это провокация!
Франция. 2013 год. От Кузнецова сбегает жена со значительной частью наворованного. Под защитой американского паспорта она роскошно устраивается за океаном, Кузнецов же — у него с документами все было сложнее — недолго помыкавшись по французским курортам, попадается местной полиции.
Он ждал своей участи в следственных тюрьмах Тулона, Лиона, потом под домашним арестом в Париже 5,5 лет. И все это время — суды, пересуды, жалобы во все инстанции, лишь бы не быть выданным, как он говорил, в "кровавую путинскую Россию".
"Он заявлял, что был очень эффективным и перспективным руководителем, что мог продвинуться дальше и даже стать губернатором Московской области, что для того, чтобы пресечь его политическую карьеру дальнейшую, и было возбуждено это уголовное дело", — сказал Денис Грунис, старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям.
Представители российской генпрокуратуры, в свою очередь, шокировали французский суд размахом кузнецовских афер.
"Эпизод с кражей права требования долга у муниципальных унитарных предприятий — 90 миллионов евро, незаконная продажа компании, которой на 100 процентов владела Московская область. Сумма ущерба — 180 миллионов евро, растрата бюджетных средств Московской области — около 100 миллионов евро. Слыша эти суммы, конечно, французы реально теряли дар речи, поскольку они огромны", — отметил Грунис.
Итак, теперь Алексей Кузнецов передвигается по России на автозаке.
Во Франции у него остались: Rolls-Royce, три Bentley, шесть Mercedes, квартира в Париже, на набережной Орсэ, вилла с пляжем и садом на Лазурном берегу, океанская яхта длиной 50 метров, два пятизвездочных отеля в Куршавеле — SAS Pralong и SAS Crystal — и собственный самолет. Ныне по запросу России все активы Кузнецова во Франции арестованы, впереди — их полная конфискация и продажа с открытых торгов. Совокупная стартовая цена лота — от 120 миллионов евро. А дальше — проблема: как делить деньги? У Москвы и Парижа нет соответствующего соглашения.
"Раздел и возврат будет осуществляться в отсутствии такого соглашения исключительно на основе норм французского законодательства. Но эти нормы позволяют вернуть 50% того имущества, которое там арестовано, а 50% достаются Франции. Это несправедливо. Это фактически какой-то штраф за то, что вовремя не были пресечены финансовые потоки, что они вовремя не были остановлены", — сказал Денис Грунис.
Свежеотремонтированные бараки, чистое белье, во дворе – церковка — замаливать грехи: Алексей Кузнецов еще не осужден, но отбывать срок в случае осуждения он будет в образцово-показательной колонии общего режима близ Брянска. Отправку его именно сюда французская сторона объявила в качестве ключевого условия выдачи. Еще условия: чтобы мультимиллионера исправно кормили, не заставляли работать и чтобы представители посольства Франции могли свободно его навещать. Российская сторона с такими требованиями официально согласилась.
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