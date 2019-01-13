Токио выбрал странный подход в переговорах с Москвой

В начале года Япония отправила России столько сигналов, что в первый же день после рождественских каникул японский посол в Москве господин Тоехиса Кодзуки был вызван в наш МИД. Говорили, в общем-то, о культуре.

Мы в России любим японцев и японскую культуру. Моя, светлой памяти, мама еще в советские времена посещала курсы икебаны — японского искусства составления букетов, нахождения гармонии и выразительности даже в маленькой композиции, будь то из полевых цветов, травинок и листочков. Икебана сопровождала меня с детства, и образ Японии в моем сознании навсегда запечатлен как нечто утонченно-возвышенное.

Когда в Россию лет 15 назад приезжал традиционный театр кабуки, то мы как-то протиснулись, хотя билетов было не достать. Русские тогда в зале плакали. Название спектакля — "Самоубийство влюбленных" — японский вариант "Ромео и Джульетты". Поскольку в традиционном театре кабуки и женские роли играют мужчины, то девушку-куртизанку играл 70-летний актер, а сгорающего от любви к ней — сын этого актера.

В зале тогда был и Тоехиса Кодзуки — нынешний японский посол — тот самый, которого недавно вызывали в наш МИД. Реакция российских зрителей тогда 15 лет назад поразила дипломата. "Рядом со мной сидела пожилая симпатичная русская женщина, и она к концу этого спектакля в очень эмоциональный момент начала тихонько плакать, и тогда я понял: вот как кабуки влияет на душу русскую", — сказал Кодзуки.

Уж если о кабуки, то первые зарубежные гастроли этого театра состоялись в 1928 году, и приехал он не куда-то, а в Советский Союз. Встречали с восторгом. Например, сохранилось фото Сергея Эйзенштейна с руководителем труппы, потомственным актером кабуки Итикавой СадандзИ II. Знатоком и ценителем кабуки был и Константин Станиславский

Да, мы не раз воевали с японцами, но как-то совсем не держим зла. Бывших врагов мы, скорее, жалеем. Конечно же, нам жалко Хиросиму и Нагасаки — ГОРОДА, на которые Америка в августе 1945-го сбросила атомные бомбы. И об этом бессмысленном варварстве знает у нас каждый школьник. Боль Хиросимы и Нагасаки в нас столь глубока, что уже часть нашей российской культуры.

Да и просто в обыденности у нас популярны японские рестораны, и никто не борется с японскими автомобилями, даже если у них правый руль.

Президент России Путин увлекается японской борьбой дзюдо и даже издал учебное пособие — с упором на философию и этику дзюдо.

Книги-бестселлеры нашего замечательного журналиста-ветерана Всеволода Овчинникова о Японии — "Ветка сакуры" — или "Пятнадцатый камень сада Реандзи" Владимира Цветова до сих пор входят в обязательный набор домашних библиотек.

Придя из Японии, в России прочно закрепилось увлечение караоке. А дети без ума от аниме. Наконец, в Рунете неисчислимы клубы японской поэзии, например, хайку или хокку. Вот, например, сколь элегантно такое трехстишье:

Солнце бережно

Фудзи коснулось.

Поучись у него, влюбленный!

Сколь просто и сколь глубоко! Если чувствуешь, расположен и желаешь, прикасайся бережно, как солнце касается Фудзиямы. Бери пример с деликатного солнца на рассвете.

У нас вообще в России образ Японии связан с повышенной деликатностью, подчеркнутой вежливостью, предупредительностью и особым японским тактом.

Впрочем, такт — чисто русское понятие. Это глубже, чем просто внешняя вежливость. Поэтому невежливость мы и легче прощаем, куда более снисходительнее относимся к невежливости, чем к бестактности. Да и невежливость не разрушает отношения так, как бестактность. Не знаю, есть ли в японском это слово – "бестактность". Я консультировался с японистами, и самое близкое, что подобралось, — "сицурейна" – "бесцеремонность" или "беспардонность". Не совсем то. Бестактность ведь — это еще и когда кто-то другого ставит в неловкое положение, скажем, своей прямолинейностью, намеренной грубоватостью.

Например, именно как бестактность в отношении России была у нас воспринята клятва, которую на могиле отца дал премьер Японии Синдзо Абэ в первые дни нового года: "поставить точку" в решении вопроса об островах с Россией. А потом Абэ еще и добавил, что наступивший год для него – решающий. "Теперь наступает кульминационный момент. Вместе с президентом Путиным мы идем на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку", — заявил он.

Минуточку! Во-первых, не надо говорить за Путина. Во-вторых, предвосхищать "кульминационные моменты", тем самым как бы создавая некий цейтнот, кого-то подгоняя. Вот это и есть бестактность — худший друг дипломатии. Путину, что, опровергать теперь японского премьера? Или подтверждать, что все вот-вот будет решено и Япония получит российские острова? А ведь слова Абэ можно считывать и как "все уже решено". Остались лишь формальности. Росчерк пера? Путин как человек вежливый не сделал ни того, ни другого — прямо по Чехову, когда вежливо не заметить, когда кто-то пролил соус на скатерть. А тут даже и не скатерть, а стол переговоров. Ведь Синдзо Абэ планировал совсем скоро прибыть в Москву как раз на очередные переговоры с Путиным. В Токио об этом уже раструбили.

И что сейчас? Если моделировать возникшую этическую конструкцию из Москвы в соответствии с нашими идеализированными представлениями Японии — а ведь идеализация всегда сопутствует любви — то в отношениях с Россией и Путиным Абэ потерял лицо. Конечно, это не повод для харакири. Но момент общей неловкости все же наступил.

К тому же в своем первом интервью на Новый год телеканалу "Асахи" — Синдзо Абэ еще и заявил, что не будет переселять с островов ныне живущих на них российских граждан. Позвольте, а что, уже так ставится вопрос? С какой стати? Наши Южные Курилы — суверенная территория Российской Федерации. И никто никогда в Кремле ничего иного не говорил. Как если бы в Москве заявили, что не будут переселять с какого бы то ни было ныне японского острова японских подданных. Нормально? Бестактность. И на самих Курилах ответ на нее — четкий.

"Курильские острова — территория Российской Федерации. Для нас, кто живет в Сахалинской области, это очевидно. Жители Сахалинской области считают, что мы не будем делать никаких территориальных изменений, мы этого не хотим. Во время обсуждения у меня спрашивают с волнением, что будет происходить в ближайшее время? Я даю совершенно твердый ответ: в ближайшие годы мы планируем программу развития на Курильских островах, мы собираемся строить школы, стадионы, другие спортивные площадки, объекты культуры, дороги, эта программа на ближайшие три года, около 11 миллиардов рублей. Это достаточно четки и ясный ответ всем, кто интересуется этим вопросом", — заявил Валерий Лимаренко, исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области.

А как вам нравится газета "Иомиури", которая дает утечку о том, что на предстоящих переговорах в Москве Токио откажется от "компенсации" за период послевоенной "оккупации" Южных Курил Россией? Вот тут-то японскому послу господину Тоехисе Кодзуки в нашем МИД замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и объяснил культурно, что "подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров".

"Дезориентируют общественность двух стран"… Точно. Я бы даже больше сказал. Бестактность Японии, путая общественное мнение, возбуждает неблагоприятный ажиотаж вокруг идущих переговоров, осложняя задачу дипломатов.

И дальше от нашего МИД: "Решение проблемы Мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами".

Просто и понятно. И еще. У нас есть гиперзвуковая ракета "Авангард", есть опять же гиперзвуковой "Кинжал" и Южные Курилы. Нам от Японии ничего не надо. Над нами не каплет. И как бы это культурно объяснить, что вести себя нужно культурно?

Понимаю, что командующий оккупационными американскими силами в Японии генерал Джерри Мартинез безнадежен. Вот его доброе лицо. Выступая в Токио, он заявил, что "прямо сейчас у США нет планов размещать Вооруженные силы на этих островах". Это про Южные Курилы. Генерал, видимо, спятил. Это все равно как русский генерал скажет, что прямо сейчас у России нет планов размещать свои Вооруженные силы на Аляске.

Зато у Джерри Мартинеза есть планы разместить американские Вооруженные силы еще на одном японском острове. Окинавы им уже мало. Остров на юго-западе Японии называется Магэсима. По требованию США правительство в Токио безропотно выкупает Магэсиму у местной префектуры за 150 миллионов долларов, чтобы безвозмездно передать американским военным для проведения там учений. На самом деле там просто будет еще одна американская база. Взлетно-посадочная полоса на острове уже построена.

Интересно, какие еще острова японское правительство планирует выкупить у своих префектур в подарок США? Не Южные ли Курилы? Вот, собственно, культурный контекст предстоящих переговоров президента Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ, визит которого в Россию анонсировался в японской прессе на 20-е числа января. А сейчас уж и не ясно, подтверждается ли он.

Закончить все же хочется на хорошем. Когда в ответ на запрос РИА Новости японский МИД попросили прокомментировать вызов посла Кодзуки в российский МИД, то там уже тактично ответили: "С точки зрения необходимости ведения японо-российских переговоров по Мирному договору в тихой обстановке, мы воздерживаемся от ответа".

Значит, так. В Токио вдруг полюбили тишину. В Россию тихо прибыл министр иностранных дел Японии Таро Коно. Пока ничего не заявлял. 14 января у Коно — встреча с главой российского МИД Лавровым. Основная тема переговоров — возможность заключения Мирного договора между нашими странами. В канун этих переговоров, как видим, было много удивительного.

"Но самым большим для нас удивлением стало накануне двусторонних переговоров, что японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по их итогам. Вот, пожалуйста, такой странный противоречивый подход. С одной стороны, информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание действительно очень нервозной такой атмосферы и в Японии, и в целом по этой повестке. С другой, — отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров, рассказать, чем они завершились. Странный подход? Более чем", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Понятно, что Лавров по итогам переговоров все же выскажется, тем более что у министра иностранных дел России скоро — большая пресс-конференция.

С Токио же у Москвы пока все как-то зависло. По культурным соображениям. Спасительной может оказаться древнеяпонская поэтическая мудрость от классика XVII века Мацуо Басе. Вот его хокку:

Отсечь слова.

Ненужное отбросить.

Радостно вздохнуть.