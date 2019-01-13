Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету
В немецком Оберхофе завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону. В заключительном виде программы — мужской эстафете — прекрасную победу одержала сборная России, за которую выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Гонка проходила в сложных условиях. Множество падений, промахи на стрельбище. Ошибались все, кроме наших. Прекрасно, без единого дополнительного патрона прошел первый этап Максим Цветков. Столь же прекрасно справился со своим этапом Евгений Гараничев, передавший эстафету первым. Дмитрий Малышко хоть и использовал по доппатрону на каждом из огневых рубежей, поддержал работу товарищей.
На заключительном этапе за сборную России бежал Александр Логинов. Вслед за ним, с интервалом в минуту и 11 секунд на дистанцию отправился француз Мартен Фуркад. При стрельбе из положения лежа Александр закрыл пять мишеней семью патронами и покинул стрельбище до появления Фуркада. Мартен отстрелялся чисто и смог сократить отставание до 48 секунд. И из положения стоя Логинов отстрелялся с двумя дополнительными, не став дожидаться Фуркада. Мартен снова был точен – пять из пяти. Но догнать Логинова француз не смог. Александр Логинов пришёл на финиш с флагом.
Сборная России – первая! Впервые с 2006 года и женская, и мужская сборные сделали дубль, выиграв эстафеты. На втором месте сборная Франции, на третьем австрийцы.
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