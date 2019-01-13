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13 января 201918:10

Запуск нового "Спектра" отложен

Российский телескоп "Спектр-РГ" отправят на орбиту не ранее мая-июня 2019 года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск в связи с майскими праздниками может съехать на июнь", — рассказал информированный специалист.

Задержка с запуском связана с длительными проверками оборудования и обнаруженными недостатками, которые сейчас устраняются.

В космос исследовательский аппарат доставит ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03. "Спектр-Рентген-Гамма" "зависнет" в точке равновесного притяжения Земли и Солнца на семь с половиной лет и займется поиском черных дыр и сканированием звездного неба.

"Спектр-РГ"  - не замена телескопу "Спектр-Р", с которым с недавнего времени не удается установить связь. У телескопов разные способы познания Вселенной, и работают с ними разные научные организации.

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