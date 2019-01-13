Вторую ВПП Шереметьева снова открыли

Взлетно-посадочная полоса в московском аэропорту Шереметьево вновь открыта после инцидента с самолетом чешской авиакомпании, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дирекции общественных связей аэропорта Шереметьево Анну Захаренкову.

"Аэропорт начал работу без ограничений", — сказала Захаренкова.

Ранее сообщалось о том, что утром в воскресенье экипаж самолета "Боинг-737" с 40 пассажирами на борту не смог справиться с управлением во время подготовки ко взлету и выкатился почти на 100 метров со взлетно-посадочной полосы.



Пассажиры, летевшие по рейсу Москва — Прага, были эвакуированы, борт пришлось отбуксировать с помощью тягача. На время работ ВПП была закрыта для приема самолетов. Были задержаны порядка 30 рейсов.