Запланированное за последний день московского фестиваля "Путешествие в Рождество" ледовое шоу "Короли льда" не будет отменено из-за болезни Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион накануне был госпитализирован в одну из столичных клиник.

Несмотря на отсутствие Плющенко, шоу пройдет в намеченное время сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Все остальные участники программы готовятся к выступлениям.

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская не стала комментировать состояние здоровья знаменитого фигуриста. "Евгений ушёл из большого спорта, и теперь его здоровье касается только нашей семьи", — приводит слова Рудковской РИА Новости.