Украинские раскольники захватили Свято-Михайловский храм

Сторонники "новой церкви", образованной в результате двух неканонических структур после "объединительного собора" в Киеве захватили Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области (Маневицкий район) и сорвали богослужение. Внутрь храма не пустили ни настоятеля храма отца Андрея Геналюка, ни управляющего Волынской епархией епископа Луцкого и Волынского Нафанаила.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь областной епархии, протоиерей Олег Точинский. И отдельно "поблагодарил" Константинопольскую церковь, от которой Украина задыхается.

В полицию было подано заявление. Позже последует юридический разбор ситуации.

Председатель Маневицкой районной администрации Андрей Линдюк поддержал сторонников "новой церкви" и написал в Facebook, что уважает все конфессии. По мнению чиновника, Волынская епархия УПЦ является российской, передает РИА Новости.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". В РПЦ день подписания томоса сочли трагическим в истории вселенского православия.