КХЛ. "Магнитка" выиграла восьмую встречу подряд

Программу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжил матч в Магнитогорске, где "Металлург" принимал "Нефтехимик" из Нижнекамска. Хозяева площадки выиграли 5:2, продлив победную серию до восьми встреч.

На четвертой минуте капитан "Магнитки" Сергей Мозякин реализовал численное преимущество. Но гости ответили голами Юусо Пустинена и Александра Авцына. Однако еще до первого перерыва Роман Любимов восстановил равновесие.

В дальнейшем шайбы забрасывали только хоккеисты "Металлурга". Николай Кулемин в равных составах, Деннис Расмуссен в меньшинстве и Мозякин снова в большинстве. В итоге "Магнитка" выиграла восьмой матч подряд. На этот раз со счетом 5:2.

"Металлург" набрал 68 очков и занимает четвертое место на Востоке. "Нефтехимик" с 38 очками расположился на 11 позиции.