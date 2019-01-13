Трамп вошел в клинч с конгрессменами

В Америке не работает правительство. Между президентом Трампом и Конгрессом — как говорят в боксе — полный клинч. Чем это закончится, пока не знает никто. Обе стороны напоминают двух козликов на бревнышке, перекинутом через реку, как в детской сказке. Впрочем, в реальности все куда серьезнее. Трамп грозит чрезвычайным положением в стране. Оппозиция в этом случае — импичментом за узурпацию власти.

Shutdown побил рекорд. Федеральное правительство США не работает 23 дня. При Дональде Трампе — уже на два дня больше, чем было при Билле Клинтоне.

До Трампа ведущий NBC не дозвонился. Недовольные федеральные служащие, сидящие без зарплаты, до хозяина Белого дома пытаются докричаться. 800 тысяч человек или трудятся без оплаты, или отправлены в вынужденный отпуск.

В Алабаме из-за shutdown опустел целый город — центр американского ракетостроения Хантсвилл. А в аэропорту Майами закрыли весь терминал G. Сотрудники транспортной безопасности, которые отвечают за проверку пассажиров, устали ждать чеков и массово уходят на больничный.

Президент США из-за shutdown не полетит в Давос. Бюджетный кризис "приземлит" всю американскую экономику. Потери оценивают больше чем в миллиард долларов. Первым удар на себя приняли национальные парки. В калифорнийском Joshua Tree, который остался без охраны, туристы протаптывают дорожки, мусорят и портят деревья. Работу статуи Свободы в Нью-Йорке из своего бюджета пока что финансирует штат, но вот на домик Гамильтона а Гарлеме средств уже не осталось. У ворот замер фургончик с правительственными номерами. Захлопнулись старинные ставни.

В истории с неработающей из-за shutdown нью-йоркской фермой Александра Гамильтона, как в капле, отразились и причины приостановки финансирования работы правительства и их последствия. Правая рука Вашингтона первый министр финансов США являлся сторонником сильной центральной власти. Как сегодня Трамп, выступал за протекционизм. При этом Гамильтон, родившийся на Карибах, по сути, был эмигрантом, то есть тем, против кого нынешний президент США и предлагает возводить стены.

На фоне ограды особняка снимается семейство из Сан-Диего. Пока провинциалы гуляли Нью-Йорку, за тысячи километров отсюда толпы мигрантов пытались прорваться из приграничной Тихуаны к ним домой. Бойцы со щитами выстроились живой цепью. Потом пустили слезоточивый газ. Отравленных, правда, не было. Так выглядела легенда масштабных учений, которые проводили пограничники в Калифорнии.

К коллегам калифорнийских пограничников на другой горячий участок в Техас слетал Дональд Трамп. С почестями, как президентский борт, встретил садившийся на приспособленную площадку вертолет. Потом выслушал мнение специалистов и стал еще более неприступным для критиков.

"Они говорят, что стена — это Средневековье. А как насчет колеса? Колесо ведь было придумано гораздо раньше стены. Просто есть вещи, которые работают. Колесо работает. И стена работает", — заявил Трамп.

Всех достоинств колеса, как и мощи стены, похоже, не изведал и корреспондент CNN Джим Акоста. Постоянный критик Трампа, которого даже лишали пропуска в Белый дом, освещал эту президентскую поездку. Забегом к границе Акоста хотел разоблачить Трампа, но получилось, скорее, саморазоблачение.

"Вот стальной забор, о котором говорил президент. На той стороне видна Мексика, и пока мы шли вдоль этой стены, мы не видели никакой непосредственной угрозы, никаких мигрантов, которые бы пытались прорваться", — рассказал Акоста.

Видео оперативно прокомментировала пресс-секретарь Белого дома. Подняла Акосту на смех. "Никогда не думала, что Джим Акоста будет делать нашу работу за нас", — сказала она.

"Вести недели" у этого забора в пригороде техасского Мак-Аллена побывали задолго до CNN. Наша съемочная группа минувшей осенью тоже прошлась вдоль ограждения, и впечатления были иными. Стальной забор там — всего несколько десятков метров в длину. По обоим краям от него — неоглядные километры тоненькой сетки-рабицы. С границы Приграничную полосу между Мексикой и Техасом трудно назвать непреодолимым препятствием. Небольшой заборчик (ничего не стоит перемахнуть), дальше — заросли, где-то в них течет река Рио-Гранде. По ней и проходит граница. В кустах — колючая проволока, которую растянули американские военные. Пока это единственные следы пребывания здесь того контингента, который Трамп направил к границе.

За прошедшие месяцы военные осмотрелись и теперь рапортовали главнокомандующему о том, с чем сталкиваются. Вскрылись и неприятные факты. Там, где стена уже построена, стали появляться подкопы.

Под стену, оказывается, можно не только подрыть. Ее (при запасе времени и наличии инструмента) можно и пропилить. В распоряжении NBC оказались секретные фотографии с испытаний на прочность всех восьми прототипов стального барьера, которых прототипы не выдержали.

Разговор с глазу на глаз с лидерами оппонентов у Трампа не сложился. Президент США хлопнул кулаком по столу и ушел. Вариант выхода из клинча — объявление чрезвычайного положения. По закону от 1976 года Трамп в обход Конгресса может распределить по своему усмотрению неиспользованные средства.

Ситуацию с нелегальной миграцией Трамп сравнивает с национальным бедствием. Четверть всех заключенных федеральных тюрем в США — нелегалы. В одном лишь Техасе за период с 2011-го по 2018-й на их счету почти 300 000 преступлений, включая полтысячи убийств.

Но ни с этой статистикой, ни особенно с тем, что президентом страны является Трамп, даже на третьем году его пребывания у власти демократы и их сторонники смириться так и не могут.

Отвлечь или отвлечься от России, конечно, не дадут. Shutdown рано или поздно закончится, а вот дело о так называемом вмешательстве в выборы для американской политики остается чем-то постоянным. Чтобы так было и впредь, тему решила подогреть NYT. Со ссылкой на своих вечных анонимов газета сообщила о том, что после увольнения директора ФБР его подчиненные открыли собственное расследование против Трампа. Еще до спецпрокурора Мюллера пытались выяснить, является ли президент США агентом Москвы. Такая вот корпоративная солидарность.

"Возьмите бумагу и записывайте: нельзя критиковать ФБР! Если вы думаете, что родились в Америке и можете это делать, то все равно не стоит. Они откроют на вас дело. И повод может быть любой — за избиение жены или за предательство страны, за союз с Владимиром Путиным", — сказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

Нарыть, однако, ничего не смогли. Дело просто подшили к томам Мюллера. Расследование NYT выглядит как нечто дежурное. Реакция Трампа на него — тоже.

"Я был куда жестче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я полностью рассчитываю, что когда-нибудь у нас снова будут хорошие отношения с Россией", — заявил Трамп.

Но это нашлись возражающие. Аналитик CNN Саманта Виноград плетет свою теорию заговора. "Такое ощущение, что твит Трампа писал сам Путин. Он только играет на руку России", — считает она.

Тем временем все больше становится тех, кто готов лично бросить вызов Трампу. Об участии в гонке 2020 года со стороны демократов заявляет Тулси Габбард. Представляющая в нижней палате Гавайи майор Нацгвардии в отставке известна тем, что служила в Ираке, а в 2017 году в ходе поездки в Сирию встречалась с Башаром Ассадом и даже осудила Америку за развязанную там войну.

Еще один претендент — Хулиан Кастро, при Обаме поработавший министром ЖКХ. Для кого как, а для бывшего госслужащего, а за одно потомка иммигрантов из Мексики нынешний shutdown — точно звездный час. Ну, или звездно-полосатый.