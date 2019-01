Трамп пожаловался на развлечения демократов

Члены Конгресса США от Демократической партии до сих пор не пожелали явиться в Белый дом для переговоров об условиях прекращения рекордной по длительности приостановки работы правительства США — шатдауна, который идет уже 23 дня. На это пожаловался в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Я в Белом доме, в ожидании. Демократы — где угодно, кроме Вашингтона, в то время как люди ждут своих зарплат", — написал он. Демократы, по словам Трампа, "веселятся, и даже не ведут переговоров".

I’m in the White House, waiting. The Democrats are everywhere but Washington as people await their pay. They are having fun and not even talking!