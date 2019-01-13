Ради безопасности: Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе

Польша обосновала сооружение искусственного острова в Калининградском заливе необходимостью сохранения безопасности в регионе. По планам польского правительства, "новая земля" будет подниматься на 3 метра над уровнем моря, а в плане представлять эллипс 1х2 километра. Остров построят из земли, вынутой при сооружении судоходного канала через Балтийскую косу, пишет РИА Новости.

Строительство объекта, использование которого в туристических целях не планируется, обойдется в 880 миллионов злотых.

Канал через косу позволит крупным морским судам заходить в польский порт Эльблонг.