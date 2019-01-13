Сборные России по биатлону оформили золотой дубль

Радостные новости поступают из немецкого Оберхофа. Наши сборные по биатлону оформили золотой дубль в этапе Кубка мира — завоевали две золотые медали. Только что завершилась мужская эстафета — 4 по 7,5 километра. Высшую награду России принесли Максим Цветков, Евгений Гараничев (оба не допустили ни единого промаха), Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Оставила всех конкурентов позади и наша женская сборная. Впервые за семь лет у России золото в эстафетной гонке — 4 по 6 километров. Вдвойне приятно, что большая часть команды — это молодые спортсменки, которые впервые участвуют в столь крупных соревнованиях.

Впервые за 13 лет мужская и женская сборные России выиграли обе эстафеты в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону. Начало мужской гонки взял на себя Максим Цветков. Свой отрезок закончил третьим и передал эстафету Евгению Гараничеву. Тот с ювелирной точностью выбил мишени, выиграв с огромным преимуществом. Далее в борьбу вступил Дмитрий Малышко, который увеличил временной разрыв с соперниками. Закрепил лидерство Александр Логинов — допустил два промаха, но оперативно поразил мишени доппатронами. В итоге биатлонист вышел на финальный рубеж с флагом в руках.

Так же как и несколько часов назад — Екатерина Юрлова-Перхт, которая призналась, что давно мечтала о финише с триколором в руках. "На огневом рубеже я сделала все что могла. И да, давление я испытывала не от этой гонки, а от событий прошлого года, когда я потеряла призовое место на последнем огневом рубеже. И моей целью было — исправить ситуацию", — делится своими эмоциями от победы Екатерина.

Обе эти победы прошли в максимально суровых условиях — снег и ветер предельно усложняли работу спортсменов. Но мужчины и девушки показали по-настоящему блестящий результат.



Эксперт по биатлону Александр Круглов оценил работу дебютанток: "В этом сезоне в нашей команде три дебютантки. Лариса Куклина с первой гонкой в эстафете сразу так уверенно отстреляла! Вот что значит хорошая стрелковая школа Хамита Ахатова и Леонида Гурьева. И отличная психологическая подготовка! Так хорошо со всеми отработала".

Уже на пресс-конференции Лариса скромно заявила, что просто до предела сосредоточилась на гонке. Для нее это воскресное выступление стало настоящим боевым крещением на состязаниях такого уровня.

"Когда стреляла, ничего не слышала! Пару раз спрашивали, о чем я думала на рубеже, а я не могу ответить на этот вопрос. Потому что не могу вспомнить — стрельнула и ушла", — вспоминает спортсменка минуты триумфа.

За последние семь лет — это первая победа женщин в эстафете. Кстати, в январе 2012 девушки тоже бежали в Оберхофе. Благодаря их сегодняшней победе, россиянки возглавили зачет эстафет на Кубке мира. Сегодня российские спортсмены будто сделали настоящий подарок всей стране на старый Новый год. Несмотря на заявления, звучавшие из уст соперников в предыдущие дни, триумф россиян был признан всеми участниками гонок.