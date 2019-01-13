В израильском МИДе взорвалась граната

В здании МИД Израиля взорвалась граната со слезоточивым газом. Инцидент произошел в одном из складских помещений.

Трое технических сотрудников пострадали – они надышались слезоточивым газом.

После ЧП сотрудники внешнеполитического ведомства должны были выключить кондиционеры, газ начал распространяться по этажам, передает ТАСС.