"Маршал Василевский" готов обеспечить газом всю Калининградскую область

В Калининграде заработал морской терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Участие в церемонии открытия приняли президент Путин и глава "Газпрома" Миллер. Почему это так важно? До настоящего времени газ в Калининград поступал по трубопроводу через территории двух государств — Белоруссию и Литву. Времена бывают разные. В случае чего никто нам наш собственный газ перекрыть не сможет. Так как-то для Калининграда спокойнее. Энергобезопасность нашего самого западного региона теперь полностью обеспечена.

Впервые в Калининградской области в подземное хранилище закачали природный газ, поступивший не из магистрального газопровода, а с морского термина. Теперь этот газ будет храниться в качестве резерва в уникальных подземных емкостях в районе поселка Романово.

Здесь находится первое в России хранилище газа, построенное в отложениях каменной соли. На глубине 1000 метров после вымывания соли был создан герметичный природный резервуар, геометрический объем которого — 400 тысяч кубических метров.

Такое хранилище быстро переключается из режима отбора в режим закачки и обратно, а значит, в любой момент можно восполнить запасы голубого топлива. Пока в Калининградской области работают 4 таких каверны, но это только начальный этап проекта.

Сжиженный газ к российским берегам Балтики доставило 300-метровое судно, получившего имя в честь советского маршала Василевского, руководившего штурмом Кенигсберга. Это единственная в России плавучая регазификационная установка. Она способна перевозить до 174 тысяч кубометров сжиженного природного газа и переводить его из жидкого состояния в газообразное прямо на борту.

Для этого судна в море построили специальный причал с мощным волноломом. На нем размещены оборудование для приема газа и швартовые устройства. Команду капитану "Маршала Василевского" начать подачу газа отдал президент страны, который в тот момент находился в диспетчерской подземного хранилища газа.

Калининградская область получает природный газ по газопроводу, проходящему через территории Белоруссии и Литвы. Новый терминал поможет обезопасить российский эксклав от риска нарушения транзита.

Впервые в тестовом режиме транзит газа через Белоруссию и Литву был приостановлен. На это время Область перешла на автономный режим газоснабжения.

До сих пор вопрос обеспечения энергобезопасности для области, отделенной от основной территории страны границами двух государств, был актуальным. Прибалтийские страны не раз заявляли о выходе из единого энергокольца, еще со времен Советского Союза связавшего энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы в короткие сроки смогли реализовать проект, который снимает любые риски в части энергетики. Некоторые говорят, не так они и высоки, эти риски. Но мы-то видим периодичность риторики, а там уже и конкретные действия по выходу из нашей энергосистемы. В этой ситуации мы не могли рассчитывать на изменение позиции со стороны ЕС", — заявил Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.

После распада СССР собственные мощности Калининградской области по генерации электроэнергии оказались предельно скудными. Обеспечить энергетическую самодостаточность российского эксклава должно было строительство Калининградской ТЭЦ-2, на которую приходились 98% всех генерирующих мощностей. Но настоящей проблемой оказалась зависимость от одного источника.

В 2013 году весь регион неожиданно погрузился во мрак. Масштабный блекаут продолжался больше часа. Веерные отключения начались из-за того, что во время грозы произошло аварийное срабатывание системы защиты на ТЭЦ-2. После этого в разных городах области были построены дополнительные источники генерации — еще три ТЭЦ. Завершается строительство четвертой.

Национальный парк "Куршская коса" и все поселки, которые здесь находятся, до недавнего времени получали всю электроэнергию из Литвы. Чтобы подключить их к калининградской энергосистеме, пришлось построить в заповедной зоне 1,5 километра воздушных и проложить 57 километров кабельных линий.

Для этого проекта были построены и новые трансформаторные подстанции, модернизирована старая. Сейчас воздушные линии электропередачи, связывавшие российских потребителей с литовскими подстанциями, остаются в резерве.

"Отделение стран Балтии от России, возможно, не за горами, и нам нужно было иметь свой источник потребления, электроснабжение для нашего потребителя на косе", — отметил Константин Бабичев, главный инженер филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети".

Все новые станции работают на газе. На случай нехватки ресурсов "Маршал Василевский" готов обеспечить альтернативный источник поступления топлива. Его объемов хватит на всю область.