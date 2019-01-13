Семен Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку

В голландском Дордрехте продолжается чемпионат Европы по шорт-треку. Семен Елистратов выиграл соревнования на дистанции 1 000 метров.

Семен показал в финальном забеге время 1 минута 24,624 секунды. Этот результат принес ему десятую золотую медаль чемпиона Европы.

На втором месте венгерский спортсмен Шаолинь Шандор Лю. Бронзовая медаль у еще одного россиянина Дениса Айрапетяна.