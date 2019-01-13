В МГУ прошел День открытых дверей
13 января в Московском государственном университете — ведущем вузе страны — прошел традиционный зимний День открытых дверей. В этом году МГУ готовится принять на первый курс около 10 тысяч выпускников школ со всей России. Чем уже гордится и чем еще собирается удивить МГУ?
Делать уверенные шаги к созданию лекарства от старости ученым помогают голые землекопы — грызуны-долгожители из Африки. "Эти грызуны — родственники мыши. Они отключили себе процесс старения и похожи на младенцев. У них программа старения не доходит до точки запуска", — рассказал Максим Скулачев, сын легендарного профессора Скулачева, открывшего миру инновационные антиоксиданты, замедляющие старение.
Молодой биолог — ему 45 лет — руководит подразделением с самыми современными лабораториями, работает над продлением жизни — предположительно до 150- 200 лет. Молекулярная биология — одно из перспективных и наиболее популярных направлений для поступления в МГУ. Кроме него, большой конкурс ожидается на факультете иностранных языков, мехмате и физфаке.
Артем Коновалов, десятиклассник из Сарова, хочет стать ученым. Собирается поступать, как сам говорит, на "классическую физику". Рассчитывает решить проблемы, связанные с генерацией гравитационных волн. Если все сложится и Артем поступит в МГУ, то в ближайшее время у человечества появится возможность связи на бесконечные расстояния.
Честолюбие победителя городских и областных школьных олимпиад достойно уважения. Как и Артем, большинство ребят, собравшихся в главном зале МГУ, мечтает о Нобелевской премии.
"Талантливого человека надо увидеть в школе. Растить в научной школе, а потом он станет ученым, конкурентоспособным и первым в мире", — уверен ректор МГУ Виктор Садовничий.
Больше 3000 желающих стать студентами, а также их родители. Вопросов много. Их передают на сцену, где находятся Виктор Садовничий и деканы всех факультетов. Будущих абитуриентов интересуют самые неожиданные вещи. Спрашивают, например, как ректор относится к девушкам, на какой ездит машине. Но больше всего вопросов — о вступительных экзаменах. МГУ обладает особым статусом, желающих поступить сюда помимо ЕГЭ ждет дополнительный экзамен — в зависимости от профиля факультета. Но собравшихся это не испугало.
У студентов 2-го курса химфака — сессия. Как люди уже бывалые они уверены: ребята, которые идут поступать в МГУ, — это те, кто имеет четкие жизненные цели и научный опыт, то есть сам является источником знаний.
Вчерашний абитуриент Елизавета Немыгина делится своим опытом — наставникам очень важно, чтобы ребята в университетских лабораториях к этой всей информации имели возможность прикоснуться еще со школы.
Залог образовательного и научно-технологического прорыва сегодня — исследования, которые можно максимально быстро внедрять в жизнь. Одно из интереснейших направлений — новые материалы для солнечной энергетики.
Разработка лаборатории новых материалов — для солнечной энергетики. Тончайший слой, которым можно покрыть автомобиль, забросить его в любую точку страны, например, в зону вечной мерзлоты, где часто нет заправочных станций и вообще ничего нет для нормальной жизни. Пока солнечные элементы имитируют стеклянные квадраты, от которых можно запустить вентилятор или зажечь лампочку.
Заявлений на поступление в итоге будет более 30 тысяч. На первый курс МГУ принимает 10 тысяч. И это — один из самых больших приемов в российских вузах. Основная часть – это, конечно, бюджетники. И главное не в количестве, а чтобы ребята были достойные.
В МГУ шестилетнее образование, плюс сотни междисциплинарных курсов и стажировок. В сентябре в Шэньчжэне во второй раз откроет свои двери для студентов со всего мира и первый Российско-Китайский совместный университет.
Масштабы и мощь главного вуза страны можно почувствовать именно на Ленинских горах. Здесь расположен главный корпус Московского университет. Когда ты понимаешь, что огромная высока в 36 этажей, со своими аудиториями, лабораториями, обсерваториями, суперкомпьютером, своими скоростными, десятками тысяч студентов, аспирантов и профессоров работает не на какой-нибудь завод, а на обеспечение страны научными инновациями, это впечатляет.
Круглосуточно и круглогодично МГУ проводит вычисления, исследования, строит прототипы, делает научные открытия, которые выводят на новый уровень не только российскую, но и мировую науку и промышленность. Первый в новом году большой сбор абитуриентов. Конечно, впереди еще поступление, но сегодняшним школьникам уже отводится значимая роль: в их руках — будущее.
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