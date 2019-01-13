В ресторане на Новом Арбате произошел пожар

В московском ресторане "Честерфилд" на Новом Арбате случился пожар. Причиной стало возгорание масла во фритюре.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб, из заведения эвакуировали около 400 человек. О том, пострадал ли кто-нибудь при пожаре, ничего не сообщается.

Пожар персонал ресторана ликвидировал своими силами — огонь потушили с помощью порошкового огнетушителя до прибытия пожарных. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ресторан Честерфилд" на Новом Арбате уже тушили летом 2011 года — тогда произошла вспышка в вентиляции. Тогда также была проведена эвакуация, обошлось без пострадавших.