Впервые за несколько лет бюджет Кузбасса вернулся в профицит
Когда мы слышим само слово "Кузбасс", первая ассоциация — угольный край России. И это, конечно, так. Но Кемеровская область гораздо интереснее, разнообразнее и богаче. Просто нужен свежий взгляд. Какой он, Кузбасс — культурный, туристический и спортивный?
Телеуты — тюркский коренной малочисленный народ юга Западной Сибири. Их осталось 2,5 тысячи человек. Они компактно проживают в Беловском районе Кемеровской области. Сбережением родной культуры вот уже 20 лет занимается Владимир Челухоев, создавший в 1997 году историко-этнографический музей "Чолкой".
Город Полысаево. Мы здесь, чтобы показать, почему всей стране Кемеровская область известна как Кузбасс.
"В советские времена, особенно после войны, здесь строилось все органично. Здесь предприятия все дополняли друг друга. Была очень хорошая внутренняя логистика, когда предприятия строились стенка к стенке. И продукция одного предприятия была сырьем для другого", — рассказал Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.
Василий Иванович Глазунов — кавалер Шахтерской Славы трех степеней. Стаж на шахте — 45 лет. Его жена Людмила Семеновна, три степени Трудовой Славы, стаж на шахте — 45 лет. Их сын Сергей — кавалер Шахтерской Славы двух степеней, стаж на шахте — 21 год. Общий шахтерский стаж всех членов семьи — более 300 лет.
Всему Кузбассу Павел Михеев известен как шахтер, бригада которого установила мировой рекорд: 1650 метров проходки в месяц. Причем побили при этом горняки свой прежний рекорд.
Это на земле их труд кажется линейным движением вперед. На самом деле угольные пласты залегают неравномерно. Проходчикам приходится менять направление комбайна. Это настоящее испытание на реакцию и выносливость.
Один из новых сибирских брендов. В США, Нидерландах и Таиланде он известен сегодня гораздо шире, чем пельмени и валенки.
"Прокопьевск знают уже. Здесь школа тайского бокса, выступают чемпионы мира", — сказал Артем Вахитов, трехкратный чемпион мира IFMA, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу.
Один из старейших городов Западной Сибири, основанный в XVII веке, Прокопьевск — символ Кузбасса и крупный угледобывающий центр страны. В новейшей истории он обрел статус регионального спортивного центра, где успешно развиваются сразу несколько независимых клубов классического и главным образом тайского бокса. Символ этого успеха — многократный чемпион мира Артем Вахитов. Посмотреть на его тренировки в легендарном зале на окраине Прокопьевска приезжают звезды тайского бокса с других континентов.
Южная оконечность Кемеровской области, Таштагол. В Центре горнолыжного спорта организованы занятия для детей с ограниченными возможностями. Всероссийский проект "Лыжи мечты" действует в Кузбассе уже несколько лет.
"Эта программа дает детям эмоциональную зарядку на долгие месяцы. Для детей, которые привыкли сидеть дома, видеть ограниченный мир, для них открыты все возможности. 300 ребят уже прошли через эту программу, они с разных территорий Кемеровской области. А также у нас есть отдельная программа для ребят из Таштагола. Отличные показатели, одни из лучших в России", — отметил Тимофей Александров, руководитель программы "Лыжи мечты".
На соседнем склоне тренируются воспитанники школы олимпийского резерва по сноуборду. И можно вблизи разглядеть, как куются будущие награды. В школе занимаются 220 спортсменов, многие из которых непременно войдут в состав национальной сборной.
Но в Кузбассе и о массовом любительском спорте не забывают. Горная Шория — это невероятно долгий катальный сезон, на некоторых склонах — с октября до начала мая. Горная Шория — это также бережно хранимая культура коренного народа — шорцев.
Не забыты песни, кулинарные рецепты, национальная одежда. В ее оформлении всегда используются ракушки каури. Особенно трепетное отношение у шорцев к родному языку.
Бережное отношение ко всему, что тебя окружает, — типичное качество сибиряков и северян в целом. На сбережении людей власть региона намерена построить стратегию экономического прорыва.
"Если создать эти условия, то отсюда народ не поедет. Ведь все, кто уезжают отсюда, гордятся и говорят: мы из Кузбасса. И даже многие уехавшие, те, кто состоялся, возвращаются и стараются что-то здесь сделать, у них ностальгия по своей родине", — подчеркнул Сергей Цивилев.
Минувший год Кемеровская область завершила с ощутимым профицитом бюджета. Такой показатель здесь достигнут впервые за несколько лет. Значительная часть этих средств направлена на осуществление социальных проектов, что в конечном итоге является главным базисом ожидаемого здесь экономического роста.
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