Шорт-трек. Софья Просвирнова выиграла золото на дистанции 1 000 метров

В голландском Дордрехте близится к завершению чемпионат Европы по шорт-треку. Российская спортсменка Софья Просвирнова стала победительницей соревнований на дистанции 1 000 метров.

Золотую медаль Софье принес результат 1.29,045. На втором месте француженка Тифани Юо Маршан. Бронза у Элизы Кристи (Великобритания). Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова заняли в протоколе пятое и восьмое места.

Определились призеры в многоборье у женщин. Победительницей стала голландка Сюзанна Схелтинг, набравшая по сумме четырех дистанций (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м) наибольшее количество очков – 76. У Софьи Просвирновой второй результат – 57. На третьем месте британка Элиза Кристи (47). Екатерина Ефременкова заняла 10-е место, а Екатерина Константинова – 15-е.