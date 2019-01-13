КХЛ. "Спартак" проиграл "Авангарду"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. Три из них завершились со счетом 3:1. Так "Авангард" обыграл "Спартак", московское "Динамо" – "Торпедо", а СКА одолел "Витязь". И только ЦСКА не позволил минскому "Динамо" поразить свои ворота – 3:0.

Принимающий соперников в подмосковной Балашихе омский "Авангард" нанес поражение московскому "Спартаку" 3:1. В первом периоде была заброшена всего одна шайба, и она побывала в воротах "Авангарда". Каспарс Даугавиньш использовал численное преимущество. Но во втором периоде игроки омского клуба Тейлор Бек и Сергей Михеев забросили по шайбе в ворота "Спартака". В третьей 20-минуте Бек установил окончательный счет – 3:1. "Авангард" набрал 67 очков и идет вторым на Востоке. "Спартак" с 54 очками занимает шестое место в Западной конференции.

С таким же результатом 3:1 СКА в Санкт-Петербурге выиграл в подольского "Витязя". Сергей Плотников и Николай Прохоркин в дебюте встречи поразили ворота подмосковной команды. Алексей Макеев один гол отквитал. Но в третьем периоде олимпийский чемпион Никита Гусев подвел черту – 3:1. У СКА 78 очков и второе место на Западе. "Витязь" с 50 очками замыкает восьмерку.

Московское "Динамо" обыграло в Нижней Новгороде 3:1 местное "Торпедо". У победителей отличились Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев. Единственная шайба "автозаводцев" на счету Дмитрия Родионычева. Динамовцы набрали 58 очков и закрепились на пятой строчке таблицы Западной конференции. "Торпедо" с 53 очками идет седьмым на Востоке.

ЦСКА обыграл в Москве минское "Динамо" с результатом 3:0 благодаря точным броскам Максима Шалунова, Андрея Светлакова и Антона Слепышева. Армейцы, набрав 82 очка, уверенно лидируют в Западной конференции. У минчан 32 очка и 11 позиция.