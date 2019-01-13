Такого не было 13 лет: биатлонные сборные РФ оформили синхронные победы

Яркая победа российского спорта. В немецком Оберхофе обе наши команды — и женская, и мужская — взяли долгожданное золото в эстафете. Такого не было вот уже 13 лет.

Над суровым и дождливым немецким Оберхофом выглянуло солнце. Солнце российских побед. И мы уверенно можем сказать сегодня, что немецкий Оберхофф – наш! Потому что такого головокружительного эстафетного триумфа Россия не знала на протяжении последних 13 лет.

Впервые за 13 лет и женщины, и мужчины на биатлонном этапе кубка мира синхронно одержали победы. И не просто победы — команды финишировали с флагом.

Особенно радостно за наших женщин: Евгению Павлову, Маргариту Васильеву, Ларису Куклину, Юрлову-Перт. Эта невероятная борьба с немками, когда Юрлова-Перт, наша чемпионка мира, на последней своей стрельбе выигрывает много у немки Херман. И Юрлова-Перт — первая на финише! С огромным преимуществом. И в руке — российский флаг.

Фантастика! А дальше наши девчонки остаются на стадионе в таких сложных походных условиях болеть за мужчин. Но побеждает здесь при ветре, дожде, снеге только по-настоящему большая команда. С первых же минут мужской гонки Максим Цветков, вернувшийся в команду, прекрасно стреляет. Два огневых рубежа.

Евгений Гараничев. Для него эта эстафета — лучшая в карьере. Мы лидируем в упорной борьбе. Малышко достает только два дополнительных патрона — опытнейший ветеран. Олимпийский чемпион в эстафете. А дальше за Александром Логиновым — Мартен Фуркад. Но Логинов немного ошибается — сменился ветер. И, тем не менее, минутное преимущество относительно сборной Франции. Остальные — далеко позади. И российская мужская эстафетная команда с флагом в руках Александра Логинова выигрывает.