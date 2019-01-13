Глава парламента Венесуэлы задержан и отпущен

Представители Боливарианской службы национальной разведки в воскресенье, 13 января, задержали, а потом освободили главу парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, Гуайдо был задержан неподалеку от города Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас). Он ехал на политический митинг. 11 января Гуайдо заявил, что конституция страны позволяет ему исполнять полномочия президента, и призвал соотечественников выйти на массовую акцию протеста 23 января.

Задержание спикера венесуэльской Национальной ассамблеи прокомментировал генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро. Случившееся он назвал похищением и призвал мировое сообщество "остановить преступления" президента страны Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Однако через несколько часов Гуайдо был освобожден.

Кроме того, представители разведки задержали в воскресенье в Каракасе сотрудницу колумбийского новостного агентства "Караколь" Беатрис Адриан. Как сообщила она сама в прямом эфире, это произошло, когда сообщала о задержании главы венесуэльского парламента.

Победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства в минувший четверг, 10 января. Выборы прошли 20 мая 2018 года. Ряд государств в начале января заявил о непризнании нового президентского срока Мадуро.

В МИД России заявили, что политическая линия Вашингтона, направленная на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, является неприкрытым посягательством на суверенитет этой страны.