Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 января 201920:39

На борту "Аэрофлота" у пассажира случилось желудочное кровотечение

DPA/ТАСС

Летевший из Иркутска в Москву "Боинг-737" авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сел в Перми.

У одного из пассажиров началось желудочное кровотечение. Из Большого Савино его отвезли в больницу, передает ТАСС.

 

Сейчас

20:31

На борту "Аэрофлота" у пассажира случилось желудочное кровотечение

19:18

Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

19:13

В ресторане на Новом Арбате произошел пожар

18:47

В израильском МИДе взорвалась граната

18:11

Украинские раскольники захватили Свято-Михайловский храм

17:59

Вторую ВПП Шереметьева снова открыли

17:49

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Такого не было 13 лет: биатлонные сборные РФ оформили синхронные победы

Такого не было 13 лет: биатлонные сборные РФ оформили синхронные победы

8 минут назад
На борту "Аэрофлота" у пассажира случилось желудочное кровотечение

На борту "Аэрофлота" у пассажира случилось желудочное кровотечение

20 минут назад
Священник поведал подробности крещения Владимира Путина

Священник поведал подробности крещения Владимира Путина

45 минут назад
Сборная России по шорт-треку завоевала бронзу чемпионата Европы

Сборная России по шорт-треку завоевала бронзу чемпионата Европы

24 минуты назад
Ради безопасности: Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе

Ради безопасности: Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе

1 час назад
Избиение учительницы школьником: ситуация – на контроле властей

Избиение учительницы школьником: ситуация – на контроле властей

1 час назад
Порошенко пытается мериться томосами

Порошенко пытается мериться томосами

37 минут назад
Охота на жену: подробности массового расстрела в Башкирии

Охота на жену: подробности массового расстрела в Башкирии

5 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Зеленского сочли опасным для Украины

Зеленского сочли опасным для Украины

9 часов назад
Запуск нового "Спектра" отложен

Запуск нового "Спектра" отложен

2 часа назад
В США оценили возможность удара по Ирану

В США оценили возможность удара по Ирану

2 часа назад
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

12.01.2019 13:40
"Желтые жилеты" газ уже не берет

"Желтые жилеты" газ уже не берет

27 минут назад
Глава парламента Венесуэлы задержан и отпущен

Глава парламента Венесуэлы задержан и отпущен

28 минут назад
Украинские солдаты отказались выходить на позиции в Донбассе

Украинские солдаты отказались выходить на позиции в Донбассе

59 минут назад
В том, что самолет не удержался на ВПП Шереметьева, виноват экипаж или уборщики

В том, что самолет не удержался на ВПП Шереметьева, виноват экипаж или уборщики

1 час назад
КХЛ. "Спартак" проиграл "Авангарду"

КХЛ. "Спартак" проиграл "Авангарду"

1 час назад
Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

1 час назад
В ресторане на Новом Арбате произошел пожар

В ресторане на Новом Арбате произошел пожар

1 час назад
В израильском МИДе взорвалась граната

В израильском МИДе взорвалась граната

1 час назад
Трамп пожаловался на развлечения демократов

Трамп пожаловался на развлечения демократов

2 часа назад
Украинские раскольники захватили Свято-Михайловский храм

Украинские раскольники захватили Свято-Михайловский храм

2 часа назад
КХЛ. "Магнитка" выиграла восьмую встречу подряд

КХЛ. "Магнитка" выиграла восьмую встречу подряд

2 часа назад
Говин мог быть в правительственной машине, попавшей в ДТП в Кракове

Говин мог быть в правительственной машине, попавшей в ДТП в Кракове

3 часа назад
Ребенка ранили в лицо в Страсбурге. Возможно, из полицейского травмата

Ребенка ранили в лицо в Страсбурге. Возможно, из полицейского травмата

3 часа назад
Федерация санного спорта оспорит дисквалификацию Романа Репилова

Федерация санного спорта оспорит дисквалификацию Романа Репилова

3 часа назад
Иуд наградили украинскими орденами

Иуд наградили украинскими орденами

4 часа назад
Дерзкий "побег" с эвакуатора в Москве сняли на видео

Дерзкий "побег" с эвакуатора в Москве сняли на видео

4 часа назад
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников

Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников

4 часа назад
Москва удивлена нежеланием Токио проводить совместный брифинг

Москва удивлена нежеланием Токио проводить совместный брифинг

4 часа назад
Проект "Украина". Документальный фильм Андрея Медведева

Проект "Украина". Документальный фильм Андрея Медведева

4 часа назад
847
Взрыв в центре Парижа: найдено тело еще одной жертвы

Взрыв в центре Парижа: найдено тело еще одной жертвы

6 часов назад
"Независимому греку" Камменосу быстро нашли замену

"Независимому греку" Камменосу быстро нашли замену

6 часов назад
Япония создаст самолеты для войны с Россией и Китаем

Япония создаст самолеты для войны с Россией и Китаем

7 часов назад
Израиль признался в ударах по Сирии

Израиль признался в ударах по Сирии

7 часов назад
"Американский кошмар": NI рассказал, чего должны бояться США

"Американский кошмар": NI рассказал, чего должны бояться США

7 часов назад
Цвет настроения серо-синий: Россия начинает сортировать мусор

Цвет настроения серо-синий: Россия начинает сортировать мусор

8 часов назад
"Акт на проникновение": украинцы высмеяли закон о сексе

"Акт на проникновение": украинцы высмеяли закон о сексе

8 часов назад
Замену ПМ пустят в серию в этом году

Замену ПМ пустят в серию в этом году

9 часов назад
Пострадавший на "Дакаре" зритель оказался поклонником российской команды

Пострадавший на "Дакаре" зритель оказался поклонником российской команды

12 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

11.01.2019 19:00
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56
Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

15 часов назад