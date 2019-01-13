В ФРГ "наместника императора Вашингтона" раскритиковали за угрозы санкциями

Немецкие политики подвергли критике высказывания посла США в Германии Ричарда Гренелла, который выступил с угрозами введения санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Свое недовольство действиями американского дипломата выразили, в частности заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, заместитель руководителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", — заявил Де Мази, слова которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву.

Штегнер, со своей стороны, напомнил Гренеллу, "что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли", а Хардт заявил, что угрозы немецким компаниям являются "новым и неприемлемым односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях". Он призвал федеральное правительство Германии выразить протест.