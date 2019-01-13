Сборная России по шорт-треку завоевала бронзу чемпионата Европы

Мужская сборная России по шорт-треку завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в голландском Дордрехте. В заключительный день соревнований россияне стали третьими в мужской эстафете на дистанции 5000 метров.

Бронзовую педаль российской команде принесли Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Они преодолели дистанцию за 6 минут 59,609 секунды. Победителями стали спортсмены Венгрии (6.54,168), вторыми – представители команды Нидерландов (6.54,168).

Также отметим и индивидуальное достижение Семена Елистратова, который завоевал еще одну бронзу в многоборье. Ранее же он стал чемпионом Европы на дистанции 1 000 метров.