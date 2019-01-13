АдГ предложила немцам покинуть Евросоюз

Германская правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла программу, с которой пойдет на выборы в Европарламент.

В программе предусмотрен механизм выхода из ЕС, если тот не изменится в ближайшем будущем. В частности, в программе говорится об ограничении притока мигрантов в Европу.

Если такой реформы не будет, Германия должна будет выйти из ЕС. Или же ЕС нужно будет расформировать, чтобы образовать новое экономическое сообщество.

Лидер партии Александер Гауланд заявил, что против установления четких сроков реализации такой программы, передает ТАСС.