В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос. Представитель Церкви предположил, что украинский президент возомнил себя религиозным лидером, но, так как это не соответствует действительности, диалога с ним не будет. Об этом он сообщает RT.

Кроме того, в Русской православной церкви отметили, что заигрывание Киева с Фанаром "достигло своего апогея", а политическая и религиозная сферы на Украине смешались, что принесет стране одни беды.

Ранее Петр Порошенко и митрополит Епифаний (глава новой украинской религиозной структуры) съездили к патриарху Варфоломею за томосом об автокефалии. Позже выяснилось, что за документ президент Украины рассчитался с константинопольским экзархом не только шоколадками, но и пообещал ему церковь Спаса на Берестове, где находится могила основателя Москвы Юрия Долгорукого.