Биатлонист Логинов: мы выложились на 110 процентов

Биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление сборной России в эстафете на четвертом этапе Кубка мира, проходивший в немецком Оберхофе. Россиянин признался, что вся команда выложилась на 110 процентов.

"Мы всегда рассчитываем на положительный результат и сегодня парни справились на 100 процентов, — сказал Логинов, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Впрочем, с такими сложными погодными условиями я бы сказал, что не на 100, а на 110 процентов".



"Гонка прошла для меня без особых эмоций – никаких мыслей на кругу, если честно, не было. Думал лишь, что надо довести гонку до конца. Все эмоции были уже после финиша, и, конечно, было приятно. На финишной прямой уже видел парней, которые радовались также, как и наши болельщики".

Напомним, что сборная России по биатлону в мужской эстафете завоевала золотые медали вслед за женской командой России. Такой "дубль" удался российским спортсменам впервые с 2006 года.