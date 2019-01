Тренер "МанЮнайтед" Сульшер стал рекордсменом клуба после победы над "Тоттенхэмом"

В английской премьер-лиге по футболу состоялся центральный матч тура, в котором "Тоттенхэм Хотспур" на "Уэмбли" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась минимальной победой "красных дьяволов" со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд, который на 44 минуте поединка после разрезающего паса Поля Погба поразил дальний угол ворот Уго Льориса. "Тоттенхэм" имел множество моментов для того, чтобы сравнять счет, но голкипер "МЮ" Давид Де Хеа выдал настоящий бенефис, совершив 11 сейвов. На игру испанца британские СМИ отреагировали забавной карикатурой.

