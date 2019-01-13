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13 января 201922:25

Дагестанский школьник умер из-за ошибки врачей

Павел Смертин/ТАСС

В Дагестане скончался 13-летний школьник, которому медики частной клиники неправильно поставили диагноз.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения, подросток умер от менингококковой инфекции, тогда как медики частной клиники "Панацея" исключили инфекционные заболевания и предположили, что у мальчика геморрагический васкулит.

Состояние подростка стремительно ухудшилось — он уже не мог самостоятельно передвигаться. Его направили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где врачи провели необходимые обследования и поставили диагноз "менингококковая инфекция". После этого о мальчика срочно доставили на реанимобиле в Республиканский центр инфекционных болезней, однако драгоценное время было упущено, и спасти школьника не удалось.

Дагестанский минздрав провел разбирательство по факту этого ЧП. Сейчас проводится вакцинация и профилактика антибиотиками всех, кто контактировал со скончавшимся подростком.

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