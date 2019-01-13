Российские рапиристы выиграли этап Кубка мира

В Париже состоялся очередной этап Кубка мира по фехтованию среди мужчин. Победу в командных соревнованиях одержала мужская сборная России, которая в финальном поединке обыграла действующего чемпиона мира – сборную Италии.

В финале россияне в составе Тимура Арсланова, Алексея Черемисинова, Дмитрия Жеребченко и Тимура Сафина обыграли итальянцев со счетом 45:40. Отметим, что рапиристы из России прошли турнирную дистанцию без поражений – ранее ими были обыграны команды Нидерландов (45:23), Дании (45:42), Франции (45:38) и США (45:36).

Борьбу за бронзовые медали этапа Кубка мира выиграли сборная США взяла верх над южнокорейскими соперниками (45:41).