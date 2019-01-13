"Независимые греки" покидают кабмин

Кабмин Греции покинули еще два чиновника: замминистра обороны Мариа Коллиа Царуха и заместитель министра инфраструктуры и транспорта Николаос Мавраганис. Перед этим сообщалось, что из правительства ушел министр нацобороны Панос Камменос.

Царуха заявила, что это ее долг – отстаивать греческую принадлежность Македонии, и подала в отставку.

Маврагинис подал заявление еще месяц назад. Это его принципиальный выбор.

Партия "Независимые греки" готовит обращение против Преспанского соглашения. Партия против использования слова "Македония" в названии соседней страны. Из-за этого министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил об отставке и выходе партии "Независимые греки" из правительства, передает РИА Новости.