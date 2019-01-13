Мэра Гданьска ударили ножом на концерте

Мэр города Гданьск, который еще называют северной столицей Польши, Павел Адамович в воскресенье, 13 января, получил ножевое ранение. Он госпитализирован, о его состоянии пока ничего не сообщается.

Как передает ТАСС со ссылкой на польские СМИ, ЧП произошло прямо на концерте, который проводился в рамках благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи".

В ходе этой акции, проходящей во всех городах Польши, ежегодно собирают деньги для помощи медицинским учреждениям. Мероприятие обычно завершается концертом.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина взбежал на сцену во время выступления Адамовича и ударил политика ножом.

По предварительным данным, нападавшего удалось задержать. Место происшествия оцепила полиция.