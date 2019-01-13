СМИ: Евгений Плющенко прооперирован в московской клинике

Известный российский фигурист Евгений Плющенко госпитализирован с в один из московских госпиталей с болями в шейном отделе позвоночника. Причиной болей называется грыжа, которая сдавливает нерв в позвоночнике. О состоянии здоровья рассказала жена Плющенко Яна Рудковская.

"Действительно, проблемы были из-за того, что Евгений откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге, — приводит слова супруги фигуриста "Комсомольская правда". – Его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника – на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса. Изначально он хотел ехать лечиться в Израиль, но боли усиливались и в итоге он обратился к российскому специалисту".

Также сообщается, что в субботу двукратный олимпийский чемпион перенес операцию, в результате которой ему удалили грыжу.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что физическое состояние Плющенко не станет причиной отмены ледового шоу "Короли льда".