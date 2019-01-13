После покушения мэр Гданьска находится в критическом состоянии

После покушения мэр Гданьска Павел Адамович находится в критическом состоянии. Он ранен ножом в область сердца, предположительно, задета аорта. Ему проводят операцию, передает РИА Новости.

Адамович был ранен во время благотворительного концерта в Гданьске. На него напал мужчина с ножом. Мотивы преступника не сообщаются, однако журналисты, которые присутствовали на концерте, впоследствии рассказали: нападавший кричал о том, что получил незаконный приговор к тюремному заключению. В настоящее время преступник задержан.

Раненого мэра долгое время реанимировали прямо на концерте, а затем смогли транспортировать в больницу.