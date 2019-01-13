3,5 тысячи бензовозов отправились из штата Веракрус в Мехико

По распоряжению властей Мексики колонна из 3,5 тысячи бензовозов направилась в столицу страны, которая на этой неделе столкнулась с серьезными перебоями в поставках топлива. Машины, сопровождаемые подразделениями Федеральной полиции, выехали из города Минатитлан (штат Веракрус). Об этом сообщает телеканал Televisa.

В Минатитлане, который расположен почти в 600 километрах от столицы, находится крупный нефтеперерабатывающий завод государственной нефтегазовой компании Pemex, передает ТАСС. Как уточняется, каждый тягач в караване везет две цистерны с топливом общим объемом до 60 тысяч литров. Предполагается, что прибытие бензовозов облегчит ситуацию с обеспечением горючим, сложившуюся в Мехико.

Причиной дефицита бензина в нескольких регионах Мексики, в том числе в столице, стала новая стратегия правительства по борьбе с хищением топлива. Власти временно отказались от использования трубопроводов для транспортировки топлива, заменив их автоцистернами, что значительно снизило объемы перевозки. Несмотря на недовольство населения, правительство не собирается отказываться от реализации своего плана.

К 7 января по решению властей несколько тысяч военных заняли шесть НПЗ Pemex и ряд топливных терминалов. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал 10 января задействовать еще 4 тысячи военных, чтобы обеспечить безопасность основных трубопроводов компании.

В 2018 году на территории Мексики было обнаружено порядка 12,5 тысячи нелегальных врезок в трубопроводы компании Pemex. Это на 45 процентов больше, чем за такой же период 2017 года. По информации правительства, обнародованной в конце декабря 2018 года, за год из-за хищений нефти и топлива потери Pemex превысили 60 миллиардов песо (более 3 миллиардов долларов).